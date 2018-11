Rendőrök haltak meg egy tűzpárbajban

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A rendőrségi közlés szerint ismeretlen fegyveresek támadták meg a képviseletet. Az incidens a jelentések idején még tartott. A támadók az egyik rendőrségi forrás szerint be is tudtak hatolni az épületbe. Egy másik szerint egy támadó is meghalt.

A Beludzsisztáni Felszabadítási Szervezet nevű szakadár szervezet szóvivője telefonon jelentkezett, hogy embereik támadták meg a kínai konzulátust - jelentette az AFP hírügynökség.

