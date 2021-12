Rémálom a magyarlakta faluban: két maszkos férfi hatolt be egy nő lakására, óriási traumát élt át

A lévai rendőrök elkapták a két elkövetőt, akik a napokban betörtek egy családi házba Málas községben (Lévai járás). A betörők nem számítottak rá, hogy a 77 éves asszony otthon van.

A tettesek a földre taszították és lefogták a nénit, pénzt követeltek tőle. A pénztárcájával és az irataival együtt elmenekültek. Nem sokkal a történtek után a lévai rendőrök őrizetbe vettek két gyanúsítottat.

A tvnoviny.sk azt írja, a betörők maszkot viseltek. Az áldozat elmondta, szörnyen megviselték a történtek, nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is, azóta is reszket és aludni is alig tud.

A nyomozás során kiderült, hogy az elkövetők transzformátorokból is loptak réztekercseket, majd leadták azokat.



(TASR/tvnoviny.sk)