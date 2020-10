Piťo három gyilkosságot és egy kísérletet vallott be, egy embert ő maga fojtott meg

Hamarosan bíróság elé állítják ismét Juraj Ondrejčákot, az alvilágban Piťoként ismert pozsonyi maffiózót, aki három gyilkosságot és egy gyilkossági kísérletet ismert be, melyek kapcsán a rendőrség már lezárta a nyomozást - közölte a Markíza szombaton este.

Ondrejčákot nemrégiben Miroslav Sýkora maffiavezér 1997-es meggyilkolása kapcsán hallgatták meg a pozsonyi Igazságügyi Palotában. Piťo ugyanis egykor nála kezdte az "ipart", később vált vezéregyéniséggé a pozsonyi alvilágban.

Bűnszervezet létesítése és működtetése miatt 16 év börtönre ítélték, melyből néhányat már le is töltött. A rácsok mögött azonban elkezdett beszélni, több gyilkosságot és gyilkossági kísérletet is beismert, és a rendőrséggel való együttműködésre szólította fel egykori bűntársait is.

Az első gyilkosság, amit Piťo beismert, az albán Fadil Pasjaca két évtizeddel ezelőtti kivégzése, aki a pozsonyi Havana bár egyik tulajdonosa volt. A gyilkosság megrendelője Ondrejčák szerint az alvilágban Boržaként ismert Dušan Borženský volt, aki annak idején a kelet-szlovákiai alvilágot próbálta uralni.

Piťo az egyik emberét, Ľuboš Zelmant küldte Pasjaca kinyírására. Ő a Farkas becenéven ismert Ľuboslav Velktől szerzett pisztolyt a bűncselekmény elvégzéséhez - ezeket az információkat Peter Hraško, a NAKA korábbi igazgatója már 2017-ben a sajtóval. Piťo állítólag egy luxuskocsit kapott ezért a gyilkosságért Boržától.

A következő gyilkosság még ehhez az ügyhöz kapcsolódott: az említett Ľuboslav Velket kicsalták Piťoék egy erdőháti vikkendházba, majd ott maga Piťo végezte el a piszkos munkát. Hraško annak idején elmondta, hogy a férfi sírját már előre elkészítették, majd levetkőztették, egy ásóval a felismerhetetlenségig szétverték az arcát, illetve a testét, hogy az mielőbb bomlásnak induljon.

Piťo beismerte a konkurens Takáč-banda alapítójának, Ján Takáčnak a meggyilkolását is, továbbá a Tibor Füle elleni gyilkossági kísérletet. Fülét a Takáč-banda déli ága vezetőjének tartottak. A mellkasát érték a gyilkos lövések, melyeket a jelek szerint Ľuboš Zelman adott le. Ő lehetett a végrehajtó Takáč esetében is.

