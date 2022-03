Óriási volt a Harkiv központjába becsapódó rakéta ereje, a regionális kormány központi épülete volt a célpont (VIDEÓ)

Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint hatan sérültek meg ebben a támadásban.

Az orosz erők hétfőn Harkiv lakott városnegyedét bombázták, ennek következtében meghalt kilenc civil, köztük három gyermek is, további 37 ember pedig megsérült, közölt Ihor Terekhov polgármester.

Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



