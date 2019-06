Önkéntes tűzoltókra nyitott tüzet a szlovák diszkóban, egyiküket háromszor mellbe lőtte a gyilkos

A helyi szórakozóhelyen a hangulat pillanatok alatt váltott bulizósból horrorba, amikor a 36 éves Martin C. megjelent a fegyverével, és tüzet nyitott a szórakozókra. Egy 20 éves fiatal önkéntes tűzoltót, Jakubot háromszor is mellbe lőtte, az életét már nem tudták megmenteni. Két évvel fiatalabb névrokonát, a 19 éves Jakubot hasi lövés érte, míg egy harmadik fiatalembert, a 22 éves Martint a fején találta el. Őket Trencsénbe és Pozsonyba szállították kórházba, állapotuk továbbra is kritikus (különösen Martiné).

Az eset hajnali fél négy körül történt. Martin C. a lövöldözés után eliszkolt, és vélhetően az erdőben bújt el. A rendőrök nyolc órányi keresés után találták meg.

A szemtanúk elmondása szerint a diszkóban össze-vissza röpködtek a golyók, némelyik a falban kötött ki. "Óriási pánik tört ki, senki nem tudta, mi tévő legyen, próbáltak elbújni. Jakub a földre zuhant, vele együtt Martin és a másik Jakub is. Kihívtuk ezután a mentőket, csaknem két órán át küzdöttünk az életéért, de Jakub már nem ébredt fel egy órányi mesterséges lélegeztetés után sem" - fogalmazott az egyik szemtanú, Marko majd hozzátette - "három lövést kapott a mellkasába, alig volt pulzusa".

A 22 éves Martin, aki életéért küzd a kórházban, barátnőjét védte a lövésektől, mikor ő kapott egyet. "Valaki felkiáltott, hogy vigyázz, és ő engem félrelökött. Maťo megmentette az életemet" - mesélte a Joj TV-nek a barátnője, Erika.

Azt, hogy miért tört ki a lövöldözés, továbbra is homály fedi. A szemtanúk beszámolói arra utalnak, hogy a támadó, Martin C. és a másik három fiatal összeszólalkoztak az eset előtt. De senki nem emlékszik pontosan, mivel mindenki próbálta a saját életét menteni.

A lövészről többen állították, hogy az utóbbi években nem fért a bőrébe. "Fura volt, úgy viselkedett, mint egy pszichopata, az erdőben élt, mint valami hajléktalan" - mesélte a Nový Čas-nak Peter aki jól ismerte az elkövetőt. Ugyanakkor szerinte senki nem tudta volna elképzelni, hogy ilyesmire képes. "Szerintem hirtelen cselekedett, mert sarokba szoríthatták..." - szögezte le.

A horovcei önkéntes tűzoltó testület részvétéről biztosította az elhunyt Jakub családját. "Sajnos egyikünk sem tudta ezt a tragédiát megakadályozni, mivel az elkövető fel volt fegyverkezve, és az esemény a felügyeletünk nélkül zajlott. Miután megtörtént, mindent megtettünk, amit tudtunk, hogy mindhárom sérültet megmentsük. Jakubot egy órányi lélegeztetés után sem sikerült visszahozni, társainak szorítunk, hogy mielőbb felépüljenek és térjenek vissza hozzánk" - közölték.

