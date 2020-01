Nyakánál fogva ragadott el egy puma egy hároméves kisfiút Kaliforniában

Az eset hétfőn történt a kanyonokban és füves tájakban gazdag Whiting Ranch Wilderness Parkban.

A puma a nyakánál ragadta meg a kisfiút, akinek az édesapja hátizsákot dobott az állat felé. A nagymacska erre elengedte a gyereket, megragadta a hátizsákot és felmászott vele egy fára.

A gyerek súlyos sérüléseket szenvedett, de az állapota stabil.

A megyei rendőrfőnök hivatala segített a park kiürítésében és engedélyt a puma kilövésére.

A támadás idején a területen bicikliző Landon Wright egy helyi napilapnak elmondta, hogy összetalálkozott a sérült fiát cipelő édesanyával, aki figyelmeztette őt a pumára.

A férfi ezután annak a fának a közelében maradt, amelyen az állat meghúzta magát, hogy figyelmeztetni tudja az arra járókat a veszélyre. Wright akkor hagyta el a helyszínt, amikor a fegyveres erők megérkeztek. Nem sokkal azután, hogy elindult kerékpárjával, hallotta a távolban a puskalövést.

Nem ez volt az első pumatámadás a parkban: 2004-ben egy kerékpározóval végzett egy ragadozó, majd órákkal később egy másikat sebesített meg, aki azonban túlélte a támadást.

