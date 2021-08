Nincs meg a tettes, felfüggesztik az eljárást az Érsekújvárban savval meggyilkolt nő ügyében

Egy ideig úgy tűnt, meglehet az elkövető, a rendőrség azonban nem jó nyomon járt. Most felfüggesztik az eljárást, mivel nem mozdul semerre, de ez nem jelenti azt, hogy már nem kerülhet elő a tettes - számolt be róla a Markíza .

Már lassan két és fél éve annak, hogy az egyik érsekújvári lakótelepen egy férfi kénsavval öntötte arcon a 39 éves Adrianát, aki pedig a kórházban belehalt sérüléseibe.

A rendőrség mostanáig senkit sem gyanúsított meg a gyilkossággal, holott az elején úgy tűnt, nem lesz olyan nehéz dolguk. Eleinte az elhunyt Adriana édesanyja teljesen biztos volt benne, hogy lánya volt pasija lehet az elkövető, de a rendőrség ezt mostanáig képtelen volt bizonyítani. A férfi néhány nappal a cselekmény után jelentkezett a rendőrségen, ahol pedig azt mondta, alibije van a bűntény idejére, ugyanis szavai szerint épp külföldön tartózkodott, noha a szomszédok egy nappal az eset előtt még otthon látták.

Az inkriminált napon, április 12-án Adriana korán reggel levitte sétáltatni a yorkshire-jét lakóházuk elé a Folyóparti utcán. Édesanyja háza felé tartott, amikor egy férfi odaállt elé és arcon öntötte - valószínűleg - kénsavval. A súlyosan sérült nő még fel tudta hívni édesanyját és a mentőket. 19 éves lánya eközben otthon aludt.

Tanúvallomások szerint Adrianára egy meglehetősen lepattant figura várakozott, leginkább hajléktalannak vagy lecsúszott drogosnak tűnt, kezében egy dobozzal, amiben a kénsav volt.

Az orvosok minden igyekezete ellenére a nő néhány órával később a kórházban életét vesztette. Édesanyja a kezdetektől a komáromi volt pasijára gyanakodott, mivel meglehetősen rossz viszonyban váltak el, volt egy közös cégük, amelynek hátterét nem sikerült megoldaniuk. Mindkét fél büntető feljelentést tett a másik ellen, miután szakítottak. Priusza ugyanakkor csak a férfinak volt.

Viktória Borloková, a nyitrai kerületi rendőrség szóvivője elárulta, hogy május 31-én felfüggesztették a büntetőeljárást az ügyben, mivel ennyi idő után sem találtak semmilyen nyomot, amely alapján konkrét személyt gyanúsíthatnának meg.

A Markíza által megkérdezett bűnügyi szakértő, Matej Snopko szerint ez akkor történik, amikor a rendőrök már minden lehetséges műveletet elvégeztek, ám a tettes továbbra sincs meg. "Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a lator ünnepelhet, mivel a nyomozók kötelesek továbbra is eljárni az ügyben" - tette hozzá. Úgy véli, hogy ahol két tettes van, vagy egy tettes és egy megbízó, ott a titok előbb-utóbb kitudódik. "Gyakran megtörétnik, hogy az egyikük egy bizonyos idő elteltével mond valamit a tettükről valakinek, és az elárulja a rendőrségnek. (...) Előfordulhat az is, hogy egy másik bűnténynél kapják el, és hogy segítsen magán, beszél erről is, bemártva a tettestársát" - fogalmazott.

