Nem sorozatgyilkos végzett a brutálisan meggyilkolt fiatal angoltanárnővel Pozsonyban

A súlyos, életveszélyes állapotban lévő Violára járókelők bukkantak rá múlt héten hétfőn a reggeli órákban a pozsonyi Apollo és a Kikötői híd között. A jelek szerint meg is erőszakolták. A mentősök kiérkezésekor még magánál volt, erős fájdalmakra panaszkodott. A mentők próbáltak segíteni rajta, de sajnos nem tudták megmenteni az életét, a 34 éves nő kórházba szállítása közben belehalt sérüléseibe.

A holttestet átvizsgáló orvos a helyszínen sem kizárni, sem megerősíteni nem tudta az idegenkezűség lehetőségét, a halál pontos okának kiderítése érdekében pedig törvényszéki boncolást rendelt el. A Noviny.sk korábbi közlése szerint a nő rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett: ismeretlen tárggyal erőszakolhatták meg análisan, valamint eltörték a bokáját és a csigolyáit is.

A rendőrség tegnap mindössze azzal indokolta a kései tájékoztatást, hogy az esetleges információközléssel nem akarták hátráltatni a nyomozást. Ma azonban már részletesebben is beszámoltak az eljárásról, vagy legalábbis arról, hogy miért döntöttek így.

"A pozsonyi II. Járási Rendőrkapitányság operatív munkatársai és kollégáik a kezdetektől vizsgáltak minden információt azzal kapcsolatban, hogy a történtek vajon veszélyt jelenthetnek-e más, elsősorban pozsonyi lakosokra, nőkre. A begyűjtött információk ezt egyértelműen cáfolták, tehát azt, hogy visszaesőről vagy sorozatgyilkosról volna szó"

- szögezik le, hozzátéve, ebből kifolyólag nem tartották indokoltnak, hogy azonnal informálják a lakosságot a gyilkosságról, ezzel megkockáztatva félrevezető információk terjedését, tömeges pánikot vagy félelmet.

Megjegyzik, hogy a rendőrség a lakosság védelmét szolgálja és a rendőrök az utolsók, akik azt szeretnék, hogy esetleg ugyanaz az elkövető még egy hasonló bűncselekményt elkövethessen. Éppen ezért nem szeretnének hisztériát kelteni - szögezik le.

Mivel ettől függetlenül is felmerült néhány információ, például az, hogy a rendőröknek sokáig nem is sikerült azonosítaniuk az áldozatot, a rendőrség most úgy látta helyénvalónak, hogy közöljenek néhány részletet.

Valóban nem tudták rögtön azonosítani a fiatal nőt, mivel nem volt nála semmilyen irat.

"Ennek ellenére már másnap (ami az ehhez hasonló esetekben meglehetősen rövid idő) sikerült azonosítani. A rendőrök és más szakemberek addig azt vizsgálták, milyen típusú sérüléseket szenvedett el az áldozat, mi okozhatta azt, ahogy őt a helyszínen megtalálták, és ehhez kapcsolódó műveleteket végeztek el" - húzták alá.

Megismételték, hogy nyomozói taktika miatt sem tájékoztattak az esetről, ezt azonban nem akarták tovább részletezni, mindössze annyit közöltek, hogy a bűnelkövetők, legyen szó bármilyen bűntényről, figyelemmel kísérik a sajtót és a közösségi oldalakat, és az így szerzett információkat arra próbálják felhasználni, hogy egy lépéssel a hatóságok előtt maradjanak, eltüntessék a nyomokat és megmenekülhessenek az igazságszolgáltatás elől.

Leszögezik, hogy megértik a lakosság igényét a részletesebb tájékoztatásra ilyen súlyos bűncselekményről, ugyanakkor emlékeztetnek, még nagyobb bírálatoknak lennének kitéve, ha valamilyen információnak köszönhetően, melyet közölnek, a tettes esetleg eltűnhetne.

Viola 34 éves volt, Snináról származott, a fővárosban egy nyelviskolában tanított angolt, emellett pedig a Komenský Egyetem hallgatója volt. A közelmúltban rendezett fotókiállítást egy közeli hotelben.

(parameter)