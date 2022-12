Nem kímélte feleségét a kerekesszékes férfi Galántán, egy pohár lehetett a gyilkos fegyver

Mint azt korábban megírtuk, a 66 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy megölte 63 éves feleségét galántai lakásukban. A vizsgálótiszt védett személy ellen elkövetett emberöléssel gyanúsította meg. Felesége nyugdíjaskorú, ennélfogva szigorúbb büntetés várhat a férfira, azért pedig különösen, hogy korábban már elítélték a nő rendszeres bántalmazásáért. Egy év felfüggesztett börtönt kapott, 3 év próbaidővel.

A jelek szerint Štefan egy üvegpohárral végezhetett a feleségével. Többször is fejbeverte vele, majd a nő elvérzett a vízzel teleengedett kádban. A férfi sokkos állapotban felhívta a lányát, majd a család hívott segítséget hozzájuk.

A halottkém ugyanakkor nemcsak friss, de korábbi sérülések nyomait is megtalálta a nő testén.

A szomszédok arról számolt be, hogy többször is hallották, ahogy bántja a nőt, és a nyilvánosság előtt is agresszívan viselkedett vele és a gyerekeikkel. Hiába volt tolószékben, erős volt.

Miután a rendőrség eljárást indított, javaslatot tettek a vizsgálati fogságára, erről pedig bíróság fog dönteni. A férfi az őrizetben várja meg a döntést.

(Markíza)