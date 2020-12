Nem először kerültek a rendőrség látókörébe a lekéri horrorpanzió működtetői

Mint azt korábban megírtuk, a rendőrség házkutatást tartott az intézményben, ahol szörnyű körülményekre bukkantak. Tíz, 46 és 70 év közötti személyt találtak ott, akik különféle betegségekkel küzdöttek, közülük egy mozdulatlanul feküdt.

„A helyiségek belső hőmérséklete (december 16-án) 8,4 és 18,4 fok között mozgott, a helyiségekben rendetlenség volt, kellemetlen szagok terjengtek, rovarok másztak mindenütt, penész volt a falakon és a mennyezeten, valamint állati ürüléket találtak a belső terekben. Az embereknek nem volt elegendő élelmük, tiszta ruhájuk és a megfelelő higiéniai igényeiket sem elégítették ki. Néhányuk különféle bőrbetegségekben szenvedett, ráadásul helytelenül bántak velük" - tudatta a rendőrség.

A lakóknak 65 eurót kellett fizetniük az ott tartózkodásukért, az intézmény tulajdonosa, Sz. Magdaléna viszont felvette és eltette az egész nyugdíjukat. Az 55 éves asszonyt kihallgatása után rábízott személy gyötrésével gyanúsították meg.

A szociális otthon működtetői nem először került a rendőrség látókörébe. 2009-ben gyanús halálesetek tucatjait vizsgálta ott a rendőrség. Már akkor is felmerült, hogy az otthon lakói méltatlan körülmények között tengődtek. A bíróság a nyugdíjaspanziót működtető Sz. házaspárt 2010-ben el is ítélte uzsoráskodásért. Az Új Szó akkori cikke szerint három év felfüggesztett börtönt kaptak, amiért napi 10 eurót szedtek be az otthon lakóitól.

Sz. György még 2003-ban hozta létre az otthont saját családi házában. Az első években vállalkozásként működtette, de összetűzésbe került a hivatalokkal, 2007-től így bejegyeztették az Otthon melege polgári társulást, és ennek keretén belül indították újra a tevékenységüket. Az otthon lakói innentől kezdve a társulás tagjai és bérlők lettek. Ezzel elkerülték, hogy az otthonban a szociális minisztérium és hivatalok, illetőleg a regionális tisztiorvos vagy az általa vezetett közegészségügyi hivatal ellenőrzéseket hajthasson végre.

Az Sz. házaspárt végül nem az intézeten belüli körülmények miatt ítélték el, hanem mert egyik, beszámíthatatlan lakójukat meggyőzték róla, hogy ajándékozza nekik a sopornyai családi házát.

