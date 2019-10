Mit sem sejtve nézték a tévét, egyszer csak rájuk dőlt a ház teteje – VIDEÓ

A videóban látható, amint a lány testvérével és kutyájukkal épp tévét néznek iskola után, amikor egy kidőlt fa hirtelen átvágja a ház tetejét – írja a 24.hu az ABC News híre alapján.

A lányok nagyon megijedtek, a videóban hallatszik is a kétségbeesett sikoltozásuk.

Könnyebb sérülésekkel megúszták az esetet, majd amikor feltérképezték a romokat, látták, hogy sokkal rosszabb is történhetett volna.

"That refrigerator saved our lives."



Two teens and their dog escaped serious injury when a tree crashed into their home in Maryland as they watched television last week. https://t.co/c9iDBHZFR5 pic.twitter.com/unvBG44IN1