Megvert és megégetett nyugdíjasról készült fotókat terjesztenek azt állítva, hogy Lučanský van rajtuk

A rendőrség fel is hívta rá a figyelmet, hogy a fotók egy tavaly ősszel brutálisan megvert és felgyújtott nyugdíjas férfit ábrázolnak.

Közölték azt is, hogy vizsgálják azon személyek büntetőjogi felelősségét is, akik a fotókat továbbra is megosztják.

Milan Lučanský korábbi országos rendőrfőkapitány december 30-án halt meg, egy nappal azt követően, hogy az eperjesi börtönben, ahol korrupciógyanú miatt elrendelt vizsgálati fogságát töltötte, öngyilkosságot kísérelt meg.

