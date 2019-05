Már 15 évvel ezelőtt is érezték a hullaszagot a híd környékén

Két személy holttestének maradványait találták meg egy vállalat emberei vasárnap Poprád közelében, egy hídon végzett felújítási munkálatok közben a betonüregben – írtuk korábban.

A Nový čas egyik olvasója azt állítja, már 15 évvel ezelőtt és azóta is furcsa szagot éreztek a környéken, és erről akkor tájékoztatták a rendőrséget is. Elmondása szerint a szag már akkor is erős volt, és viszonylag messzebbről is érezni lehetett.

Egyelőre nem tudni, hogy az emberi maradványok mikor kerültek a híd betonüregébe, a talált csontokat szakértők vizsgálják - közölte Jana Lidgayová rendőrségi szóvivő.

A rendőrségnek egyelőre az áldozatok személyazonosságát nem sikerült kiderítenie. A helyszínelés során nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.



(cas.sk/para)