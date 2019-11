Lövöldöztek két középiskolás amerikaifoci-csapat meccsén – VIDEÓ 

A lövöldözés a New Jersey állambeli Pleasantville-ben két középiskolás csapat futballmérkőzésén történt, melynek során legalább ketten megsebesültek.

Pleasentville rendőrkapitánya elmondta, egy ismertlen lövöldözni kezdett a város középiskolája és a camdeni középiskola közötti meccsen.

A The Press Atlantic City című New Jersey-i napilap értesülése szerint legalább két ember megsebesült, amikor a fegyveres hatszor rálőtt a nézőkkel teli lelátóra.

A sebesültek állapotáról nem adtak tájékoztatást.

Breaking News: There was a shooting in the 3rd quarter of the Camden/Pleasantville state playoff football game. JSZ's Mike Frankel was there. 6 shots fired in the stands on Pleasantville side. More to come on Jersey Sports Zone pic.twitter.com/XMWKwJLrg8