Lovakat lőttek agyon távcsöves puskával egy apró szlovákiai magyar faluban!

A rimaszombati járásbeli, túlynomórészt magyarok által lakott Óbást községben történt borzalomról számolt be a Joj TV . Négy ló pusztult el, ebből kettő kanca vemhes volt.

A lovak cseh tulajdonosa, Martin a Joj TV-nek elmondta, hogy az egyik hétéves kanca még életben volt a lövések után. Vemhes volt, a sérülései miatt pedig megindult a szülés, de a csikó elpusztult, a kancát pedig el kellett altatni, hiába vitték állatorvoshoz és küzdöttek hat órán keresztül az életéért. A csikót is lövés érte a hasában.

A tulajdonosok négy lovukat vesztették el, melyek arab telivér és ír cob fajtájúak voltak.

Az eset körül sok a bizonytalanság. A lövéseket este hat óra körül adták le, fél órával később a tulajdonost felhívta egy helyi vállalkozó, vadász. A telefonban azt állította, hogy szerencsétlenség történt, és lelőtték a lovait.

A lelőtt lovak a kifutó különböző pontjain hevertek, a tetemeiket viszont ismeretlenek elhurcolták, csak vérfoltok és keréknyomok maradtak utánuk. A tulajdonos szerint bizonyítékok eltüntetéséről van szó.

A falubelieket az is megrémítette, hogy a község irányába érkeztek a lövések. Valószínűleg egy dombról, mintegy 600 méterre a lovak tulajdonosának telkétől. Martin elmondta, hogy szemtanúk látták a lövéseket, és egy infrasugaras céltávcsövet is. A lövedôkeknek abból az irányból át kellett haladniuk a házak között is.

Az eset nyugtalanítja a falu polgármesterét, László Ildikó a Joj TV-nek azt mondta, bízik benne, hogy mielőbb fény derül arra, mi történt, mert nem szeretné, ha a lakosok fenyegetve éreznék magukat.

Mária Faltániová kerületi rendőrszóvivő közölte, büntetőeljárás indult vagyoni károkozás címén. Egyelőre nem tudni ki lőtt. A vadász, aki felhívta a tulajdonost, először azt állította, hogy egy vendége adta le a lövéseket, miután a lovak rátámadtak, később viszont már azt, hogy ő maga volt a lövész. Az indítéka egyelőre ismeretlen.

(Joj TV)