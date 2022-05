Levideózta saját halálát: sikeres ukrajnai akciójával dicsekedett egy orosz katona, amikor megölte egy gránát (VIDEÓ)

A felvételen látni, ahogy az orosz katona egy csapat tagjaként sétálgat egy megszállt ukrán területen, és közben azzal dicsekszik, hogy az elmúlt harcok során egy katonát sem veszítettek, és csupán három sebesültjük van. Viszont abban a pillanatban, ahogy kiejti a küldetés szót, hatalmas robbanás hallatszik, a telefon a földre zuhan, ettől fogva pedig már nem hallani, nem látni semmit.

Viktor Kovalenko egykori ukrán katona, jelenlegi újságíró szerint a katona, aki rögzítette a saját halálát, a csecsen erők tagja volt.

Attention! Graphic video! The Russian unit commander from #Kadyrovites was killed by the shell at the moment of live reporting on social media TikTok that their mission was completed successfully with only one wounded. pic.twitter.com/SugqOFaPZ9