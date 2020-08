Letartóztattak egy nyolcéves saját nevelési igényű gyereket Floridában, mert megütötte a tanárát – VIDEÓ

A sajátos nevelési igényű gyerek a tanára szerint „nem megfelelően” ült a floridai Key West Grace Adams alapiskola ebédlőben, ezért a tanárnő többször rászólt, majd maga mellé ültette. A kisfiú azt mondta a tanárnak, hogy ne tegye rá a kezét, majd megfenyegette a nőt, hogy az anyja megveri. Mellkason is ütötte a pedagógust.

Ezután a nő az igazgatói irodába kísérte a gyereket és rendőrt hívtak. Nemsokára négy rendőr is megjelent az irodában és letartóztatták a fiút.

Az esetről készült rendőrségi videón látszik, hogy a rendőrök sikertelenül próbálják hátrabilincselni a síró gyerek kezeit. Közben azt magyarázzák neki, hogy rosszul viselkedett, ezért börtönbe kerül, ahol majd tanulhat az esetből.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6