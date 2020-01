LÉGI KATASZTRÓFA: Senki nem jelzett a gépről, hogy baj lenne, és két napja ellenőrizték

Ihor Szosznovszkij repülési műveleti alelnök hozzátette: mivel a gép elérte a 2400 méter magasságot, minimális az esélye annak, hogy a személyzet hibát követhetett el. A gép személyzetét két pilóta, egy oktató és hat utaskísérő alkotta. Volodimir Japonenko parancsnok 11 600 óra repüléssel rendelkezett, szinte valamennyit Boeing típusú gépen repülte, Szerhij Homenko másodpilóta pedig 7600 repülési órával.

Olekszandr Safijev, a MAU műszaki igazgatója elmondta, hogy gépet 2016-ban gyártották, közvetlenül a Boeing üzeméből szerezték be. Utoljára január 6-án esett át műszaki ellenőrzésen. A MAU nem kapott semmilyen jelzést a pilótáktól sem Teherán felé repülve, sem onnan a felszállás előtt arról, hogy műszaki meghibásodást észleltek volna.

Az iráni ISNA hírügynökség korábban közölte, hogy a gép 5 perccel a felszállás után zuhant le, de már a levegőben is lángolt. Ez látható az alábbi videón is:

IRAN PLANE CRASH:



- Ukraine Flight PS752 Took Off From Tehran



- Crashed Minutes After takeoff



- At Least 180 On Board



- No Official Word On Casualties



- Local Media Report It Crashed Due To Technical Issues



- Video Captured The Plane On Firepic.twitter.com/CZpUCF6ETE