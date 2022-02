Lakott területeken csapódnak be a lövedékek, találat ért egy ukrajnai óvodát és egy árvaházat is

Az északkelet-ukrajnai Szumi megyében lévő Ohtirka települést rakéta-sorozatvetőkkel vették tűz alá az orosz erők. A lövedékek lakott területen csapódtak be, találat ért egy óvodát is, ahol gyermekek sérültek meg, egyelőre nem tudni, hogy hányan - közölte a Facebookon a megye kormányzója.

Nem sokkal korábban Irina Venegyiktova ukrán főügyész számolt be a Facebookon arról, hogy a Kijev közelében lévő Borzel települést is tüzérségi támadás érte, feltehetően Grad rakéta-sorozatvetőket vetettek be az orosz támadók. Repeszek találtak el egy árvaházat, ahol ötven gyermek tartózkodott.



(MTI)