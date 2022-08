Kukában tolta el az erdőig a magyar lány holtestét - életfogytiglanra ítélték a román férfit

Az elkövető a 64 éves román származású Neculai Paizant, aki kamionosként dolgozott már egy ideje Londonban. A Miskolcról származó Á. Ágnessel már egy ideje ismerték egymást, sőt párszor már találkoztak is.

A szörnyű eset tavaly történt, az áldozat május 9-én, vasárnap reggel hagyta el a cricklewoodi lakást, ahol élt. Két nappal később, 11-én jelentették az eltűnését. A londoni hatóságok nyomozni kezdtek az ügyben, pár nap alatt, azaz május 18-án sikerült is letartóztatni az elkövetőt.

Bár a férfi mindent tagadott, a rendőrség állítását nagyon sok bizonyíték és kamerafelvétel támasztotta alá, amellyekkel rekonstruálni tudták a tragikus napot.

A hatóságok szerint egy konténerlakásban verte halálra az áldozatot, több kamerafelvétel is igazolja, hogy a férfi a saját autójával ment el a nőért, majd később egy kukát tolva jelenik meg ugyanezeken a felvételeken. A holtestet a kukába rejthette, amit egésszen egy erdőig tolt, ahol el is ásta az áldozatot. Sőt van is egy felvétel ahol a férfi egy lapáttal a kezében sétál az utcán.

A jogerős ítélet szerint a férfi csak 22 év múlva szabadulhat feltételesen, ami a lehető legszigorúbb ítélet, ami kiszabható.



(Telex.hu, Rtl.hu)