Közzétette az olasz közmédia a májusi felvonóbaleset  biztonsági kamerafelvételét 

A balesetről eddig nem tettek közzé videót, de az olasz közmédia nemrég leadta a belső biztonsági kamera felvételét – írja a 24.hu a BBC beszámolója alapján. A kiszivárgott videó óriási felháborodást okozott Olaszországban, a közzétételt elítélte a baleset körülményeit vizsgáló ügyész, de még az olasz közmédia, a Rai elnöke is. A felvételt már több média is lehozta, a videót a magyar RTL Klub Híradója is bemutatta.

Az olaszországi szerencsétlenségnek 14 halálos áldozata van, közülük öten egy Olaszországban élő izraeli család tagjai voltak. Az egyetlen túlélő egy ötéves kisfiú, Eitan Biran, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az olasz rendőrség három embert tartóztatott le a felvonókabin balesetével összefüggésben, akik feltehetően szándékosan manipulálták a felvonó vészfékrendszerét.