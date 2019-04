Komáromi a savval meggyilkolt érsekújvári nő barátja, de a közvetlen elkövető valószínűleg nem ő

Pénteken délelőtt életét vesztette a 39 éves nő, akit a kora reggeli órákban leöntöttek savval Érsekújvárban. Az eset a Folyóparti utcán történt kutyasétáltatás közben. A sérült nő maga hívott segítséget, kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét - írtuk korábban.

Adrianának egy 19 éves lánya van, aki a szörnyű cselekmény idején mit sem sejtve aludt otthon. Miután megtudta, mi történt, teljesen magába zuhant. Édesanyjával nagyon közeli kapcsolatot ápoltak.

Kutyasétáltatás közben a nő édesanyja háza felé tartott, aki a közelben lakik. Állítólag a mentőkön kívül még őt is sikerült felhívnia, mikor a borzalom megtörtént.

Egy másik kutyasétáltató nővel is összefutott út közben, aki pedig látta is az elkövetőt, akiről személyleírást adott a rendőröknek - írja a Nový Čas.

"Mint mindig, most is öt körül vittem le a kutyámat. Már hazafele tartottam, de a kutyám ideges volt, ugatott. Én mindig megfigyelem az embereket körülöttünk, mert sok itt a hajléktalan és a drogos. Most is láttam, hogy a panellal szemben, ahol Adri lakik, állt egy férfi. Ő is inkább hajléktalannak vagy drogosak tűnt. Oda is akartam kiáltani rá, hogy menjen innét, nem tudom, miért nem tettem. Adri épp akkor jött ki a házukból. Összefutottunk, de épphogy csak üdvözöltük egymást, mert ő épp telefonált. Az a férfi is elindult arra, amerre ő" - mesélte.