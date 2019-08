Kölykeit védő kutyát kínzott halálra egy magyar pár Angliában

Az ebet egy zsákba becsomagolva találták meg Birkenheadben, a Parkens Road utcában. Az ügyet most tárgyalta a bíróság, Anthony Joynes, az RSPCA (Anglia legnagyobb állatjóléti szervezete) munkatársa is vallomást tett. Elmondta: a tetem felfedezése után becsengetett a közelben lakó H. Leilához és F. Norberthez, hogy megkérdezze tőlük, tudnak-e valamit. A férfi elsőre hárított, később beismerte, hogy az ő kutyájuk fekszik a zsákban. Azt állította, hogy a kutya rátámadt.

A pár szerint azóta változott meg Luna viselkedése, hogy kölykei születtek. A férfi azt vallotta, hogy féltette a kutyától az élettársa és saját életét, ezért egy vascsővel többször fejbevágta. A pár ezek után órákon keresztül hagyta szenvedni az ebet a kertben. Majd Leila fagyállóval átitatott kolbásszal etette meg az állatot, remélték, hogy hamar elpusztul, de tévedtek. Az első bántalmazást követő harmadik napon végül a nő leszúrta a magatehetetlen Lunát. Testét becsomagolták és kidobták a sikátorba. Az elvégzett állatorvosi vizsgálat megállapította, hogy szerencsétlen kutya napokon keresztül szenvedett és kínok közt múlt ki.

Really sad case in Wirral today of dog who was beaten, poisoned and stabbed over 3 days. The owners have been jailed for 10 weeks this afternoon. A reminder if we ever need one that we need tougher sentencing for animal cruelty - https://t.co/YoRTwojUHd @RSPCA_official @joynes85 pic.twitter.com/3Bhzw8qyZF