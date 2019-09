Kiirtotta családját egy 14 éves alabamai fiú

A rendőrök három halottat és két kritikus állapotban lévő sérültet találtak az elkmonti házban, de a sérültek később meghaltak a kórházban.

A CBS úgy tudja, hogy az áldozatok a fiú testvérei, a nevelőanyja és az édesapja.

A fiatal maga hívta ki a rendőröket, és segített a nyomozóknak megtalálni a gyilkos fegyvert, egy 9 mm-es pisztolyt, amit a közelben dobott el.

BREAKING: Three people are dead and two are in critical condition after a shooting at the 25000 block of Ridge Rd. in Elkmont, according to @LimestoneCoSO. The two in critical condition were airlifted out. @waff48 pic.twitter.com/F1flfR2RIi