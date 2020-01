Judit szerint egy harmadik személy ölte meg a barátját – részletek szivárogtak ki a tárgyalásról

Amint arról beszámoltunk , csütörtökön a nyilvánosság kizárásával zajlott a 17 éves Judit K. bírósági tárgyalása, akit azzal vádolnak, hogy tavaly májusban halálra késelte 16 éves barátját, Tomášt egy zsolnai lakótelepen. Néhány információ azért így is kiszivárgott a tárgyalásról.

A lányt megbilincselve, kapucnival a fején kísérték be a rendőrök a bíróságra. A tárgyalásról kizárták a nyilvánosságot, ennek oka az volt, hogy a vádlott és az áldozat is fiatalkorú. A lány most először beszélt a történtekről, vallomását azonban nem hozták nyilvánosságra.

Nem tudni pontosan, hogy mi zajlott a tárgyalóteremben, a Nový Časnak azonban sikerült kiderítenie, hogy Judit továbbra is azt állítja, egy harmadik személy gyilkolta meg Tomášt. A lányt arra is megkérték, mesélje el, pontosan hogyan történt az eset.

Judit szülei nem vettek részt a tárgyaláson, a későbbiekben tanúként fogják őket kihallgatni.

A gyilkosság tavaly májusban történt: az első hírek még arról szóltak, hogy a fiatalokat egy magát óraolvasónak kiadó személy támadta meg. A nyomozás végül oda vezetett, hogy a fiú barátnőjét, Juditot gyanúsították meg a gyilkosság elkövetésével, az eset után egy héttel pedig vizsgálati fogságba is helyezték. A fiú testén 21 szúrt sebet találtak, de a lánynak is vágások voltak a kezén. A rendőrség novemberben zárta le a nyomozást, és vádemelési javaslatot nyújtott be a lány ellen.



