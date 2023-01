Itt a videó az utasszállító lezuhanása előtti pillanatokról

Mobiltelefonos videófelvétel készült a lezuhant nepáli repülőgép utolsó pillanatairól. A felvételen az ereszkedő ATR-72-es látszik, amint a földhöz közeledve az oldalára billen, eltűnik a látótérből, majd pillanatokkal később a rögzített hangok alapján nagy robajjal becsapódik.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ