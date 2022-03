„Húzzatok a f***ba!” – áll a lecserélt ukrán közlekedési táblán (FOTÓ)

Ukrajnában sorra távolítják el az eddigi táblákat, legyen szó az autópályák tájékoztató tábláiról vagy a városok, falvak helységneveiről, ezáltal is megnehezítve az orosz katonák tájékozódását – írja a Telex.

Road sign in Odessa



Straight on: fuck off

Left: fuck off again

Right: fuck off to Russia pic.twitter.com/2c1dzKxno9