Horror Nádszegen: Öt éve magára gyújtotta a házat, több mint két éve egy feldarabolt hullával élt

A mintegy 3800 lakosú község még nem tért magához a sokkból, ami két napja érte. „A legborzasztóbb, hogy mégis hogyan lehetett két és fél éve így élni. Ez az, ami felett nem tudunk napirendre térni” – reagál kérdésünkre egy közelben lakó úr, amikor a borzalom helyszínén jártunk csütörtökön délben.

„Közismert fiatal fiú volt, a családját is ismertük. Soha senkiben fel nem merült volna, hogy ilyesmire vetemedne. Mindenkit rettenetesen megdöbbentett, hogy ilyen szörnyű cselekmény történt a békés falunkban” – fogalmazott megkeresésünkre Nádszeg polgármestere, Kacz Éva.

István még csak 28 éves, és ugyan rokkantnyugdíjasként, de előtte volt az egész élet. A faluban többen kedves, rendes, jó modorú fiatalemberként ismerték, noha tudták róla, hogy iszik és kábítószereket fogyaszt. Utóbbi éveit pedig minden valószínűség szerint édesanyja mellett egy meggyilkolt nő holttestével töltötte.

"Édesanyja beteg, édesapja öt éve halt meg, azóta nagyon rossz irányba változott a család élete" – tudjuk meg egy, az utcájukban lakó hölgytől, aki hozzáteszi, Istvánnak van két lánytestvére is, akik közül az egyik csupán néhány száz méterre, az egyik szomszédos utcában lakik, mégsem tartják a kapcsolatot.

Közel öt évvel ezelőtt, 2015 júniusának utolsó hetében, már az édesapa halála után, az akkor 23 éves István magára gyújtotta a házukat.

Akkor a mintegy másfél kilométerre lévő nádszegi rendőrőrs két rendőre ért elsőként a helyszínre, majd az életét kockáztatva bement, és kihozta őt a felső szintről. A sűrű füstben a földön tapogatták ki az eszméletét vesztett fiatalt.

2017. szeptember 29. – Ezen a napon, a falu központjában lévő Adriano pizzériában, ebédidőben látták utoljára Lakatos Líviát, az akkor 49 éves helyi lakost.

"Lívia nem volt problémás alkat" – tudjuk meg Kacz Évától, eltűnése előtt bátyjával és két gyermekével élt egy háztartásban.

Egy másik helyi lakos elárulta, hogy a hölgy elvált, lánya azóta elköltözött a faluból, fia pedig már többször is ült börtönben, pillanatnyilag is ott van, de tavaly például szabadlábon is volt.

Eltűnését követően felröppent a hír, hogy Léva környékén látták egy Jehova tanúi gyülekezet tagjai közt – erősíti meg ismét a polgármester, amiről mi is írtunk tavaly, mikor a rendőrség közel két évvel az eltűnése után éppen erre hivatkozva tette közzé ismét a fényképét. A polgármester viszont emlékeztet arra, eltűnése előtt nem mutatta semmi jelét, hogy ennek a gyülekezetnek a tagjaként tevékenykedne a faluban.

2020. január 14-én, kedden, röviddel éjfél után az immár 28 éves István elballagott ugyanarra a rendőrőrsre, amelynek két rendőre négy és fél éve megmentette az életét, és most ő segített a helyi rendőröknek felderíteni egy bűntényt, noha a lehető legbizarrabb módon.

Bejelentette, hogy néhány évvel ezelőtt megölt egy nőt. A rendőrség közlése szerint jól láthatóan tudatmódosító szerek hatása alatt állt, de értelemszerűen nem hagyhatták figyelmen kívül a bejelentést.

Kimentek a házhoz, majd a fiatal megmutatta számukra, hol rejtette el a nő holttestét. Az emeletes ház alsó szintjén, a lépcső alatti zárt helyiségben egy szőnyegbe csavarva feküdt. Hivatalos forrásból meg nem erősített információink szerint a fejéből egy kés állt ki, a lábait pedig levágták.

Érdeklődtünk ismét a rendőrségnél, hogy megtudjuk, sikerült-e már azonosítani a holttestet, és meg tudják-e erősíteni, ami napok óta gyakorlatilag nyílt titok a faluban, Martina Kredatusová szóvivő azonban közölte, hogy a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal megbízott nyomozó hírzárlatot rendelt el.

Noha hivatalos úton nem erősítették meg, minden jel arra utal, hogy Líviát nem láthatták tavaly Léván, ugyanis végig itt volt a faluban, Istvánék emeletes házának alsó szintjén, a lépcső alatt.

(SzT)