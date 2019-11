Holtan találták a komáromi nyugdíjast, aki egy egész kutyafalkát befogadott

A remeteként élő férfi által befogadott kutyák ugatása sokszor zavarta a szomszédokat, ugyanakkor sokan hordtak neki megmaradt kenyeret, amit a kapujára akasztottak. Most is ez keltette fel a szomszédok figyelmét, mivel a kenyerek ott lógtak a kerítésen, ráadásul a férfi a nyugdíját sem vette át, amire korábban nem volt példa - számol be az esetről a Joj TV.

"Bejelentést kaptunk a postásnőtől, aki abban a körzetben hordja ki a leveleket, hogy attól tart, valami történhetett vele" - közölte Tánczos Adél a városi rendőrségtől.

Az egyik szomszédnő azt mondta, a kutyákat is kevesebbszer hallották már ugatni, és nem tudni, mit ettek vagy mit ittak. Kiss Marián városi rendőr arról számolt be, hogy kiérkezésükkor átugorták a kerítést, majd bementek a házba, ahol az emeleten megtalálták az idős férfi holttestét, mellette a kutyáival.

Az ágya mellett feküdtek, és miután a rendőröknek sikerült lecsillapítaniuk őket, megállapították, hogy az idős férfi már nem él. Valószínűleg nem volt szép látvány, mivel Darina Žingorová mentőorvos kifejtette, hogy a kutyák már megették a feje egy részét. Valószínűsíthető, hogy már hosszabb ideje feküdt holtan.

A rendőrség eljárást kezdeményezett a férfi halála miatt.

(Noviny.sk)