Hatalmas balhé volt az egyik Konferencia Liga-meccs előtt, egy drukker lezuhant a lelátóról (FOTÓK, VIDEÓK)

Előbb a kölni drukkerek támadták rá a francia szurkolókra, aki a saját szektorukban foglaltak helyet. Az összetűzés során székek, asztalok és pirotechnikai eszközök repültek egyik szektorból a másikba, de a rendőrség valamivel több mint öt perc alatt úrrá lett a helyzeten – írja a 24.hu.

Ezzel azonban nem volt még vége a rendbontásnak, néhány perccel később ugyanis a francia drukkerek támadták meg a német szurkolókat, ekkor viszont a rendőrség már gyorsabban közbeavatkozott. A Kicker azt írja, az egyik kölni szurkoló súlyosan megsérült, amikor lezuhant a középső karéjról a lelátó alsó szintjére.

A két csapatkapitány, a kölni Jonas Hector és a nizzai Dante mikrofonnal a kezében próbálta jobb belátásra bírni saját drukkereit.

Crowd trouble in game between Nice-Köln. Game is set to be called off due to serious supporter incidents, reports RMC Sport.pic.twitter.com/Mo0zNjCuIO