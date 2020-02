Hat méter magasból zuhant a földre a rúdtáncos, sérülten is folytatta a műsort – VIDEÓ

A táncos mintha mi sem történt volna, felpattant és folytatta a műsort.

Pedig az esés következtében súlyos sérüléseket szenvedett: eltört az állkapcsa, kitört pár foga és a bokája is kificamodott. A nő a balesetet követően kórházba került, az állkapcsát meg is kellett műteni. A barátnője gyűjtést indított, hogy Genea ki tudja fizetni a kórházi számlát, a munkahelye ugyanis nem állja a költségeket.

Íme a balesetről készült videó:

this sums up my first str*p club experience, i really do hope she’s ok pic.twitter.com/fA4Tu1mePL