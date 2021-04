Három brutális gyilkosságért életfogytiglanit kapott a szlovák sorozatgyilkos

Életfogytiglan tartó szabadságvesztésre ítélték Miroslav L.-t, akit három brutális gyilkosság elkövetésével vádolnak. Erről a Specializált Büntetőbíróság besztercebányai kirendeltsége döntött hétfőn. Az ítélet nem jogerős, ugyanis a vádlott fellebbezést nyújtott be.

Az első gyilkosságot 2010-ben követte el. A férfit közeli hozzátartozó ellen elkövetett gyilkossággal, illetve kétrendbeli előre kitervelt gyilkossággal vádolták meg. Miroslav 2017-ben beismerte a gyilkosságokat, részletesen leírta a történteket, a motívumát és az elkövetés körülményeit. 2019-ben viszont megváltoztatta vallomását, amelyben azt állította, hogy nem ő gyilkolt, az egészet pedig a rendőrség találta ki. Ugyanezt elmondta záróbeszédében is, rámutatott, hogy ellentmondások vannak a tanúk vallomásaiban, illetve hogy nem létezik semmilyen releváns bizonyíték a bűnösségére.

A Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze szerint a beismerő vallomásán, valamint a tanúk vallomásán kívül számos közvetett bizonyíték létezik, emellett szerinte csak Miroslavnak volt motívuma a gyilkosság elkövetésére. Az ügyész elégedett a bíróság ítéletével.

„A bíróság döntött, ahogy döntött, az értékelést írásban adjuk le. Fellebbezést nyújtottunk be. Nem teljesen értettük, mi nem azt állítjuk, hogy a beismerő vallomás használhatatlan bizonyíték. Viszont ahogy használható a beismerő vallomás, úgy a bűnösség tagadásáról tett vallomás is használható” – véli így Jiří Martaus, a vádlott ügyvédje.

Miroslav korábban Csehországban élt, majd élettársával, Sandra N.-nel és annak gyermekével Szlovákiába költöztek, Zliechov községben (Ilavai járás) béreltek házat. A vád szerint, mivel a nő el akarta őt hagyni, a férfi meggyilkolta: mielőtt megfojtotta volna őt, közösült vele, majd holttestét felnégyelte és elégette.

Két évvel később hasonlóan zajlott le Monika B. meggyilkolása is, akinek másfél éves lányával együtt veszett nyoma. A nő szomszédja a bíróságon elmondta, hogy Monika személyes dolgai, iratai, valamint a babakocsi is otthon maradt, amit nagyon furcsállott. Az áldozatok között volt Roman P. is, akit Miroslav egy szemtanú szerint egy melegítőruházat madzagjával fojtott meg. A férfi összes áldozatát elégette.

A szakértők szerint nem kizárt, hogy Miroslav az említetteken kívül több embert is meggyilkolt.



TASR/para