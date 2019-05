Felgyújtotta az apa az autót, szörnyethalt benne a hároméves kislánya

A kocsiból egy hároméves kislányt mentettek ki, aki annyira megégett, hogy belehalt a sérüléseibe.

A helyszínről égő ruhában menekült el a kislány édesapja. Az eset után kihallgatták, majd meggyanúsították, ugyanis bevallotta, hogy

ő gyújtotta fel az autót, benne a kislányával.

Tettét azzal magyarázta, hogy „túl sok stressz érte”, ezért lobbantotta lángra az autót. Az autó ajtajait ráadásul be is láncolta, hogy a kislány ne tudjon menekülni, gázpalackokat is rakott a kislány mellé, és benzint is szétlocsolt az autóban.



(24.hu)