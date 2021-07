Félbeszakadt a meccs, lövéseket lehetett hallani a stadionból (VIDEÓ)

Két autóból tüzeltek, hárman megsérültek - írja a 24.hu az ESPN cikkére hivatkozva.

A lövések hangja behallatszott a mérkőzésre, emiatt az a döntés született, hogy a hatodik inningben, 8-4-es vendég vezetésnél félbeszakítják a meccset.

Az ESPN azt írja, hogy káosz lett úrrá a nézőtéren, többen a székek fedezékébe próbáltak bújni, mások a pálya felé vették az irányt. A játékosok közül voltak, akik egyből a családtagjaik felé futottak.

Horrifying. “Glad” isn’t the right word for seeing the reports that the apparent gunshots were outside the stadium, but certainly relieved that it’s not an active shooter inside. https://t.co/44yd39WQM7