ÉSZMEGÁLL: Halálra éheztette tagjait a szekta, már kétszáz felett az áldozatok száma

Mint mondta, szombaton további 22 áldozatot exhumáltak, így számuk 201-re gyarapodott. Hozzátette, hogy nem találtak túlélőket a Kenya északi partjainál fekvő Shakahola erdejének átfésülését követően.

Hangsúlyozta, hogy a szekta áldozatainak valós számával kapcsolatban csak találgatni tudnak, mert hozzátartozók folyamatosan jelentenek be újabb eltűnteket. A dolgok szombati állása szerint eddig 610 embert tartanak nyilván eltűntként.

A Good News International Church nevű szervezet vezetőjét, Paul Nthenge Mackenzie-t április 14-én vették őrizetbe, majd terrorizmus miatt vádat emeltek ellene. A taxisofőrből lett szektavezér arra buzdította az erdőségben elszigetelten élő híveit, hogy az általa jövendölt, április 15-én bekövetkező világvége miatt mondjanak le az ételről, és éheztessék magukat halálra, mivel szerinte csak így érhetik el az üdvözülést és találkozhatnak Jézussal.

Az ügyben eddig 26 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Négy hete a hatóságok súlyosan alultáplált embereket és a terület átfésülését követően tömegsírokat találtak a Shakahola-erdőben.

A BBC hírportálja szerint a szekta egyik egykori "hitszónoka" a The New York Times című amerikai lapnak adott nyilatkozatában arról számolt be, hogy először a gyerekeket éheztették halálra úgy, hogy "a napon kellett böjtölniük, hogy gyorsabban meghaljanak". Titus Katana közölte, hogy a tervben aztán a nők és férfiak következtek.

A hatóságokkal együttműködő Katana a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak elmondta, hogy a fiatalokat étlen-szomjan kunyhókba zárták öt napra. "Pokrócokba csavarták és eltemették őket, még azokat is, akik még lélegeztek" - közölte Katana.