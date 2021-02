ÉSZMEGÁLL: Az elátkozott fürdőszobaszőnyeg bosszút állt egy házaspár mindkét tagján!

A régóta gyűlölt fürdőszobaszőnyeg bosszúja - akár egy rossz horrorfilm címe is lehetne, ez viszont most a szomorú valóság.

A napokban egy 80 év körüli nehezen járó nyugdíjas asszonyhoz riasztották a mentőket Budapesten. Miután a mentősök a helyszínre értek, kiderült, hogy a nő megcsúszott és elesett a fürdőszobában.

"A szakemberek már vizsgálták a sérültet, miközben a férj teljes átéléssel próbálta rekonstruálni, hogyan is csúszhatott el felesége, az általa régóta gyűlölt fürdőszobaszőnyegen, amit éppen az asszony nem engedett kidobni. A próba azonban olyan hatásosra sikerült, hogy a nőt ellátni készülő életmentők szeme láttára az idős úr is hatalmasat vágódott" - számolt be a történtekről az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A jelenetet tehetetlenül szemlélő mentők ellátták a sérült házaspárt és még indulás előtt, már az asszony engedélyével, maguk dobták ki a veszélyes kiegészítőt. Végül mindkettőjüket stabil állapotban szállíthatták kórházba.



