Elkötötte nagyanyja autóját a hétéves fiú – öccsével szörnyethalt, miután nekirohant egy fának

Az idősebb fiú megtalálta nagyanyja Buick LaCrosse típusú személykocsijának slusszkulcsát, majd miután öccsével beültek az autóba, útnak indultak - írja az nbcnews.com.

A fiúk mezei és állami utakon hajtottak, egy pillanatban azonban a kocsit vezető hétéves gyerek elveszítette uralmát a jármű felett, és nekicsapódott a szalagkorlátnak, majd egy fának. A Buick a tetejére borult és azonnal kigyulladt.

A fiúk közül egyik sem volt bekötve, a helyszínre kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életüket.

MSHP investigating double fatality accident at Blue Mills and Miller (unincorporated area of Jackson County) involving two children. MSHP will provide updates. @JCSheriffOffice @JacksonCountyMO pic.twitter.com/L0DNEHkYnz