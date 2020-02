ELKÉPESZTŐ: Holttesttel együtt loptak el egy halottaskocsit

A temetkezési vállalkozó két holttestet szállított Lincoln Navigatorával, amíg az egyiket kirakta a Szent Antal templomnál, addig ellopták a halottaskocsit az elhunyttal együtt.

„Az összes rossz döntés után, legalább egy jó döntést hozzon, és hozza vissza a elhunyt személyt és a koporsót a Navigatorral együtt”

– írta a Twitteren a Los Angeles-i seriff irodája.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:



Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1