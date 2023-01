ELKÉPESZTŐ: Élő bejelentkezés közben robbant fel egy rakéta a riporter mögött Ukrajnában (VIDEÓ)

A francia TMC televíziócsatorna riportere látható a videón, amint épp egy hatalmas rakéta robban fel mögötte.

Az oroszok hétfőn éjszaka indítottak támadást a Kramatorszki területen fekvő Druzskivka városára, a robbanás valószínűleg ennek a része volt.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge