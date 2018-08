Elfogták a húsz évvel ezelőtt meggyilkolt holland kisfiú gyilkosát

Fotó: politie.nl

Spanyolországban letartóztatták azt az 55 éves férfit, aki a gyanú szerint húsz évvel ezelőtt Hollandiában meggyilkolta az akkor 11 éves Nicky Verstappent. Az eset akkor az egész országot megrázta, de sokáig nem volt gyanúsítottja az ügynek.

Nemrég egy bizonyos Jon Bresch, aki a bűncselekmény helyszínének közelében élt, eltűnt otthonából. A rendőrség átkutatta a lakását, ekkor derült ki, hogy a DNS-e egyezik a gyerek ruháján talált mintával. Bresch már a gyilkosság után is gyanús volt a hatóságoknak: néhány órával a holttest felfedezése után fel is tűnt a helyszínen. A rendőrség akkor ki is hallgatta, de végül arra jutottak, hogy csak véletlenül épp arra járt.

Brescht vasárnap vették őrizetbe Spanyolországban. Egy helyi lakos a médiahírek alapján ismerte fel a férfit, ő tett bejelentést a rendőrségen.

Así hemos detenido en #Barcelona a uno de los hombres más buscados por Holanda desde hace más de 20 años.

Presunto autor de la agresión sexual y asesinato de un niño de 11 años y experto en supervivencia, ha sido localizado en un monte cercano a Castellterçol. #EstamosPorTi pic.twitter.com/Iru8aS5hw3 — Policía Nacional (@policia) 27. augusta 2018

A 11 éves Nicky Verstappen 1998 augusztusában tűnt el egy iskolai táborozáson a sátrából. A fiú holtteste másnap, a közeli erdőből került elő.

