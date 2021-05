"Éjszakánként az ágyban hallod őket, ahogy szaladgálnak a hálószobában" - rettenetes az egérhelyzet Ausztráliában (VIDEÓK)

A tavalyi bőséges esőzések után Ausztrália több államát mintegy négy évtizede nem látott egérinvázió sújtja, amelyet az egyre hidegebb téli idő sem képes megállítani. Az irdatlan számú rágcsáló felzabálja a terményt, az egerek sok bosszúságot okoznak a lakosságnak is, sőt behatolnak a kórházakba is, ahol összeharapdálják a betegeket.

Az egerek elszaporodásával hozzák összefüggésbe, hogy a tavaly egész évben észlelt 11 leptoszpirózisos esettel szemben idén már áprilisig 23-an kapták el a ritka, gyakran az egerek által terjesztett fertőző betegséget, amely veseelégtelenséget és agyhártyagyulladást okozhat. Az egérvész sújtja Queensland, Victoria és Dél-Ausztrália államokat is.

A 24.hu a BBC durva összeállítása alapján számolt be a helyzetről. Egy farmer elmeséli, hogy a birtokokon autókat, traktorokat, hűtőszekrényeket, mikrohullámú sütőket tesznek tönkre az állatok, szétrágják a kábeleket. Néhány erős idézet a riportból:

"Ahová be tudnak menni, be is mennek.