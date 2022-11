Durva jelenetsorok a Szlovákiába tartó repülőn: a rendőröknek sem volt világos, mi történt pontosan, de megszólalt egy szemtanú

A rendőrség első verziója szerint az egyik utas szóbeli nézeteltérések után karmolásokkal sérüléseket okozott egy másik utasnak. Időközben azonban felvette a kapcsolatot a SME napilappal a járat egyik utasa, aki másképp írta le a történteket.

Marta azt állítja, hogy bár a nő valóban megkarmolta a férfit, ő azonban ezt megelőzően megragadta a lánya karján lévő csecsemő arcát. A szemtanú hangsúlyozta, a történtek áldozata nem a férfi, nem is érti, a rendőrség miért azzal a verzióval dolgozik, hogy őt támadták meg.

„Az édesanya egyik gyermeke a karján volt, a másik, három év körüli fia pedig mellette állt. Landolás után a nagyobbik fiú alig várta, hogy mielőbb leszállhasson a gépről, mert már több órája repültünk" – mesélte a lapnak Marta, hozzátéve, az utasok a csomagjaikkal voltak elfoglalva a leszállás előtt, amikor a nagyobbik gyerek megbotlott sietségében.

„Ráesett a mellette álló édesanyjára, akinek a karján a csecsemő volt” – folytatta a nő, aki a közvetlen közelükben ült. Hozzátette, miután a nagyobbik gyerek véletlenül nekiütközött az édesanyjának, ő nem szándékosan meglökte az említett férfit.

A szemtanú szerint ekkor a férfi megfordult és megragadta a baba arcát, a nőt pedig meglökte. „Amikor ezt látta a gyermekes nő édesanyja, aki szintén velük utazott a repülőn, odaugrott és megkarmolta a férfi arcát” – folytatta, majd hozzátette, a nők ezt követően értesítették a rendőröket.

Marta kiemelte, nem nézte jó szemmel a férfi viselkedését, de a rendőrök hozzáállását sem, szerinte ugyanis arrogánsan viselkedtek a nővel, annak ellenére, hogy a csecsemő arcán látszódtak a férfi ujjainak nyomai.

„Ezt mindenki látta, aki ott volt. Fogalmam sincs, hogyan fog megoldódni a probléma, de az áldozat biztosan nem a férfi. Éppen ellenkezőleg, ő kezdte az egész incidenst. Elfogadhatatlan, hogy valaki így reagáljon egy gyerekkel szemben, a rendőrségnek kell megfelelően kivizsgálnia az esetet. Elismerem, hogy ha velem történne ilyen, én is hasonlóan reagálnék, mint az a nő” – mondja az utas, utalva a nagymama reakciójára, aki szerinte ösztönösen cselekedett, hogy megvédje a lányát és az unokáit.

A rendőrség hétfőn csak annyit közölt, hogy az egyik utas karmolásokkal felszíni sérüléseket okozott egy másik utasnak, és az egyik fél sem tett feljelentést.

A lap eljuttatta Marta beszámolóját a történtekről a rendőröknek is, akik elismerték, hogy más információval rendelkeztek, éppen ezért az új értesülésekkel is foglalkozni kezdtek, illetve azzal is, hogy a helyszíni rendőrségi eljárás helyénvaló volt-e. Egyúttal köszönetet mondtak az olvasónak a történtek ismertetéséért.



(kosice.korzar.sme.sk)