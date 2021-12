DURVA: Így néz ki a bokszolónő arca, miután több mint kétszáz ütést kapott (FOTÓ)

A spanyol bokszoló 236 ütést kapott, ennek ellenére állva maradt az utolsó gongszóig. A pontozás során viszont egyértelmű dominanciájának köszönhetően Serrano jött ki győztesen, akinek egy vereség mellett ez volt a 42. diadala.

Az összecsapást követően a két bokszoló közös fotót is készített, amelyen jól látható, hogy Guttierez arca a felismerhetetlenségig eltorzult a rengeteg ütéstől.

– jegyezte meg spanyol ellenfelével szemben Serrano.

I want to thank my dance partner

Miriam Gutiérrez She didn’t come to lay down. I don’t care who is in front of me I’m not coming to Play!

She just told me she weighed 160lbs today. Thanks God I worked with my girl @nisa_rodriguez5 who was about 165. God is Great. I’m Blessed! pic.twitter.com/RVED1knVzN