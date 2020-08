Diplomáciai botrány lesz abból, ahogy a belga zsaruk elbántak a szlovák vállalkozóval! (Videó)

A 2018 februárjában készült videón látható, ahogy hajnali fél ötkor a fogva tartott Chovanec a fogdában a falba veri a fejét olyan erővel, hogy vérezni kezd. Ekkor hat rendőr rohan be a helyiségbe, majd az ágyon lefogják a szlovák vállalkozót, egyikük rá is nehezedik a mellkasára. Ezzel egyidejűleg az egyik rendőrnő a nácikéhoz hasonló karlendítést mutat be, majd a másik kezével egyfajta Hitler-bajuszt imitál az arcára, miközben a többiek ezen szórakoznak. Chovanec perceken belül eszméletét veszti és már csak azt látni, ahogy a mentők próbálják újraéleszteni. Chovanec kómába esett, amiből viszont már nem kelt fel - számolt be a történtekről a Denník N.