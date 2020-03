Brutálisan eldeformálódott a ketrecharcos nő feje meccs közben (VIDEÓ)

A két versenyző öt meneten keresztül ütötte egymást, végül megosztott pontozással a kínait hozták ki győztesnek.

Az órási harc mindkét nő arcán komoly nyomot hagyott, a meccs után mindkét harcost kórházba vitték a sérüléseik miatt.

Zhang Weili and Joanna Jędrzejczyk just staged the best women's bout of all time, nay one of the best you'll ever see in any damn context. We are truly blessed. pic.twitter.com/FuHp3XW43c