Brutálisan agyonvert egy fiatal labdarúgót a fickó, de amikor meghallotta a bíróság ítéletét, még neki állt feljebb

Több mint három évvel ezelőtt történt a brutális gyilkosság, amely során egy férfi egy méteres fahasábbal vert agyon egy fiatal labdarúgót a helyi kocsma előtt. Ondrejt, a vádlottat eredetileg 25 éves szabadságvesztésre ítélték, de fellebbezést nyújtott be, amit a Legfelsőbb Bíróság helyben is hagyott. Az ügy most újfent a kassai bíróság elé került – írja a noviny.sk.