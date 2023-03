Brutális mennyiségű kábítószert terítettek szét a Csallóközben és Magyarországon – lecsapott a NAKA és a magyar rendőrség a bűnbandára (VIDEÓ)

A szlovák-magyar akcióban összesen 150 rendőr vett részt.

Az akció során a magyar rendőrség a résztvevő szervekkel közösen összesen tizenhárom főt elfogott, és több mint 1500 adag kristályt, 8 ezer eurót, 1,5 millió forintot és 5 fegyvert lefoglalt. A kábítószerterjesztő bűnbanda két tagja – egy szlovákiai férfi és egy magyarországi nő – letartóztatásban van, a többiek szabadlábon védekeznek.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) hosszú évek óta harcol a Dunántúlon és Szlovákiában azért, hogy a népszerű szlovák kábítószer, vagyis a pikó-ként ismert drog terjedését visszaszorítsa. A pervitin nevű metamfetamin előállításának évtizedes hagyományai vannak Szlovákiában, innen szállítják a kábítószert a szomszédos országokba, köztük Magyarországra is – írja a Police.hu.

A másfél hónapos felderítő munkának köszönhetően körvonalazódott, hogy a szlovák állampolgárok által vezetett szervezet az elmúlt egy hónapban legalább 30 kilogramm kábítószert szállított be Szlovákiából Magyarországra, és naponta egy kilogramm tételben értkesítette azt tovább különböző dílereknek Győr és Tatabánya térségében.

Az akció első napján Győrben, Tatabányán és Oroszlányban 8 helyszínen 90 rendőr kezdte meg az elsődleges nyomozati cselekményeket, elfogásokat, kutatásokat. Ennek köszönhetően kábítószer-kereskedelem gyanújával tíz személyt elő is állítottak. A kutatások során kristályos anyagú kábítószert, 8 ezer eurót, 1,5 millió forint készpénzt, a kereskedelmi tevékenységhez szükséges eszközöket (tasakokat, mérlegeket) foglaltak le a nyomozók, valamint a pervitin előállításához használható kábítószerlabor kialakításához szükséges elemeket, alkatrészeket.

A magyar nyomozókkal párhuzamosan a NAKA nyugati igazgatóságának rendőrei öt személlyel szemben intézkedtek, és tartottak kutatásokat Szlovákiában.

A bevetés második napján a KR NNI debreceni, győri és pécsi egységei a Terrorelhárítási Központ (TEK) Műveleti Igazgatóságának munkatársaival Baranya és Hajdú-Bihar vármegyékben három személyt fogtak el, és hét helyszínen tartottak kutatásokat. A TEK-re azért volt szükség, mert az információk szerint három elkövető lőfegyvereket is tárolt otthonában. A nyomozók a kábítószergyanús anyagokon túl lefoglaltak tőlük egy elektromos sokkolót, illetve öt különféle típusú fegyvert is, köztük egy lefűrészelt csövű, sörétes puskát, egy Keserű forgótáras pisztolyt, egy Zoraki maroklőfegyvert, de még egy Mossberg pumpás puskát is, valamint a hozzájuk tartozó lőszereket is.

A KR NNI győri nyomozói jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsította meg mind a tizenhárom személyt.

A szervezetet irányító férfit, a 30 éves szlovák állampolgárságú Sz. Artúrt, és élettársát, a magyar állampolgárságú, 25 éves R. Georginát kihallgatásukat követően őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezték mindkettőjük letartóztatását, amit időközben a Győri Járásbíróság el is rendelt.

Az akciónapokon összesen lefoglalt fél kilogramm pervitin kivonásával a rendőrök 1500 adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg, melynek feketepiaci értéke mintegy 8 millió forint, azaz több mint 20 ezer euró.

A nagyszabású művelettel a bűnszervezettel szembeni fellépés még nem ért véget, hiszen a nyomozók még vizsgálják, hogy a hálózat pontosan kiktől szerezhette be a drogot Szlovákiában, és azt is, hogy a dílerek kiknek adhatták tovább Magyarországon. Így az ügyben várhatóan további eljárásokra és gyanúsításokra lehet még számítani.



(police.hu)