BORZALOM: Savval teli hordóba tették a nőt, akit öt évvel ezelőtt raboltak el egy óvoda elől

Fordulat állt be egy eltűnt 34 éves nő ügyében, aki öt évvel ezelőtt a fiát vitte óvodába, amikor elrabolta két férfi.

A hozzátartozók és a barátok éveken keresztül hiába keresték a kétgyermekes Andrea Vlčekovát, akinek 2016. december 13-án veszett nyoma. A rendőrség szerint a nőt két férfi rabolta el a galgóci (Hlohovec) óvoda elől, ahová kisebb fiát vitte.

A TV Markíza szerint most fordulat állt be az ügyben: a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) hétfőn értesítette Andrea édesanyját, miszerint lánya már nincs életben. A nyomozócsoport ugyanis június végén a Veľké Ripňanyban (Nagytapolcsányi járás) lévő mezőgazdasági területen tartott razziát, ahol a nő férje, Miroslav Vlček is tartózkodott.

Az objektum átkutatása során a férfi ideges lett, ami a rendőröknek is feltűnt. Ezt követően a lépcsők alatt találtak egy hordót, és miután levették a tetejét, óriási bűz csapódott ki belőle. A hordó tartalmát, köztük emberi maradványokat laborvizsgálatra küldték, amely során megállapították, hogy az eltűnt Andreáról van szó – a jelek szerint a testét savban oldották fel.

A nő elrablását már korábban beismerte egy személy, bizonyos Olé, akit 6 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. A másik két gyanúsított közül Jozef Pétert szabadon engedték, míg Despotovski más bűncselekmény miatt van rács mögött. Vlčeket személyi szabadság megsértésének bűncselekményéért ítélték 12 évre.

A hordót abban az épületben találták meg, amelyben az emberrablók átadták a nőt a megrendelőnek, Miroslav Vlčeknek. A férfi állítólag vaslánccal verte a nőt, amiért az más bűncselekmények ügyében ellene vallott, valamint kényszerítette, hogy az ő személyére írja rá a tulajdonait. Hogy ki ölte meg Andreát, egyelőre kérdés.



(Čas.sk)