BORZALOM: Önállóan lélegzik a baba, akit a gyilkos vágott ki halott édesanyjából!

Borzasztó esetről van szó, amely megrázta a nyilvánosságot is.

Egy őrült chicagói nő, Clarisa Figueroa előre kitervelte, hogyan fogja meggyilkolni a várandós Marlen Ochoa-Lopezt, majd kivágni belőle a kisbabáját. A 19 éves holttestét május közepén találták meg egy szemeteskukában, három héttel korábban tűnt el.

A nyomozás során fény derült arra, hogy Marlen egy kismamáknak szóló Facebook-csoportban ismerkedett meg a 46 éves Clarisával, aki ajándék gyerekruhákat ajánlott fel számára. Clarisa betegesen vágyott egy kisbaba után, miután 2017-ben meghalt a sajátja. Kutatott valaki után, akitől valamilyen úton-módon szert tehet egy picire.

Így jutott el Marlenhez. Előtte már hónapokon keresztül eljátszotta, hogy terhes, és ebben férje és 24 éves lánya is segített neki. Heteken keresztül készültek a borzalmas cselekményre, majd elcsalták Marlent egy pincéjébe, majd megfojtotta egy kábellel. Ezután jött a java: a kisbabát kivágta a halott nőből, majd felhívta a mentőket, hogy otthon szült, mármint ő, de a baba nem lélegzik.

Később egy névtelen feljelentés alapján kezdett nyomozni a rendőrség, majd letartóztatták Clarisát, a férjét és a lányát is.

A kisbaba, Yadiel Yiovanni Lopez, akire apja vigyáz, súlyos agysérülést szenvedett, miközben anyja gyilkosa eltávolította az anyaméhből. Az intenzív osztályra került, és az orvosok eleinte semmi biztatót nem tudtak mondani. Az sem volt biztos, hogy mindezt túlélheti, és kevéssé valószínű, hogy teljesen felépülhet, mivel valószínűleg agykárosodást szenvedett.

Az is biztos viszont, hogy küzd, amit az is bizonyít, amit az apuka egyik ismerőse árult el a médiának: a kisfiút lekapcsolták a lélegeztetőgépről, mert már önállóan is megy neki a levegővétel.

