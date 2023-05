BORZALOM: Baltával akarta levágni osztálytársai és tanárai fejét, majd ki akarta őket dobni az iskola ablakán

Bíróság elé állt az a nyolcadikos diák, aki baltás ámokfutást tervezett iskolájában – számolt be róla a TV Noviny .

A 14 éves fiú tavaly októberben vitt magával egy baltát a Mníšek nad Hnilcom községben (Gelnicai járás) lévő iskolába. A vád szerint az ámokfutást hosszabb ideje tervezte, és a harmadik tanítási óra után hajtotta volna végre. Állítólag próbált tettestársakat is gyűjteni: az ő feladatuk az lett volna, hogy zárják be és tartsák az osztály ajtóját. A fiú azzal fenyegetőzött, hogy megöli őket, ha ezt nem teszik meg.

A srác terve állítólag az volt, hogy a baltával levágja kilenc osztálytársának és két tanárának a fejét, majd kidobja őket az ablakon. A vád szerint azt is eltervezte, hogy kivel kezdi a vérengzést. A fiú tervét viszont áthúzta az egyik tanítónő, aki kivezette a diákokat a teremből, és bezárta. A vádiratban az is szerepel, hogy fiú korábban videoklipeket is készített, nem egyszer vulgáris tartalmakkal, a halál és gyilkosság tematikájával.

A srác a nyomozás elején még beismerte tettét, később viszont nem volt hajlandó vallomást tenni. A bíróságon nem volt hajlandó vádalkut kötni az ügyésszel, de beismerő vallomást készül tenni.

A fiú fél éve van rács mögött, többnyire magánzárkában. A szakértői vélemények szerint az eset idején alacsony volt a beszámíthatósága. Legközelebb június 26-án áll bíróság elé, aznap vélhetően döntenek is további sorsáról.



(tvnoviny.sk)